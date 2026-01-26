Складные кроссовки Balenciaga попали на видео и вызвали споры в сети

Необычная обувь французского бренда Balenciaga попала на видео и вызвала споры в сети. Пост появился на странице Highsnobiety в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о складных кроссовках Pocket Shoe («Карманная обувь»), которые были представлены на показе новой осенне-зимней коллекции марки в Париже. Так, данные изделия складываются пополам подошвой наружу и застегиваются на молнию, принимая компактную форму.

На размещенных кадрах оказалась продемонстрирована модель серого цвета с логотипом бренда. Зрители оценили обувь в комментариях. Часть юзеров благосклонно отнеслись к новинке:

«Наверное, самое толковое, что сделала Balenciaga за последние 15 лет», «Огонь», «Это очень круто», «Лучшая обувь 2026 года».

В свою очередь, другие пользователи раскритиковали изделие.

«Бессмысленное потребительство», «Такие уродливые», «Обувь для стариков?», «Это так глупо», — заявили они.

В августе 2025 года сообщалось, что Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей.