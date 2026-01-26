Стилист назвал лучшие стрижки для 2026 года

2026 год — время, когда пора забыть о строгих линиях и прилизанности: в моде свобода, дерзость и уникальность. О ключевых трендах и самых модных стрижках и укладках этого года «Вечерней Москве» рассказал стилист Евгений Трефилов.

Волны, которые покоряют

Забудьте про выпрямители, волны — это не тренд, а целая философия. Такие прически выглядят женственно, притягательно, придают образу легкую небрежность. Никакой идеальной гладкости, никакой вылизанности, только естественные, нежные волны, которые мгновенно омолаживают, освежают и превращают любую женщину в роскошную диву.

Длина волос может быть любой. Если у вас короткие волосы, присмотритесь к пикси с волнами. Для обладательниц волос средней длины подойдут дерзкие стрижки — шегги и вульфкат. Если же волосы длинные, то попробуйте многослойные каскады с «несведенными зонами». Стрижка может быть живой, динамичной, разнофактурной.

Эффект «выгоревших» волос

Если вы хотите выглядеть на десять лет моложе, то окрашивание с эффектом выгоревших волос станет отличным выбором. Забудьте про скучные розовые и персиковые оттенки — в 2026 году в тренде бежевые переливы с золотом и молочные пряди на холодных корнях.

Челки

Челки — это самый быстрый способ кардинально сменить образ. В тренде — бохо и шторки. Но помните: челка должна идеально подходить к вашему лицу, поэтому лучше обратиться к хорошему стилисту.

Также в моде «тифозные» или «мефедроновые» челки. Однако такой образ влечет за собой полную смену имиджа — гардероба и макияжа. Но нужно отметить: такая челка пойдет не всем.

Уникальный стиль

Тренды — это прекрасная вещь, но не нужно забывать, что у каждого человека после 35 лет обычно складывается свой уникальный стиль. То же самое происходит и с выбором определенной цветовой гаммы, которую нужно учитывать при желании измениться. Кроме того, при создании образа всегда полезно вспоминать про золотое правило «четырех сезонов» или четырех цветотипов: «зима», «весна», «лето» и «осень».

Очень часто в салоне делают трендовые стрижки, которые не всегда идут конкретным женщинам, потому что мастера не берут во внимание все необходимые детали и не учитывают важные нюансы. Существуют салоны, специализирующиеся на трех-четырех вариантах решения и не более. И тогда клиентка может попасть в ситуацию, когда, придя домой и вымыв голову, она понимает, что трендовая стрижка ей совершенно не идет. Выбирайте свой стиль только в соответствии с внутренним настроением и в компании опытного стилиста — и тогда не ошибетесь.