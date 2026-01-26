Хирург Алексанян заявил, что ринопластика помогает повысить самооценку

Газета.Ru

Ринопластика помогает людям повысить самооценку. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.

Хирург объяснил, как ринопластика влияет на жизнь
© РИА Новости
«Ринопластика — возможность освободиться от внутренних комплексов и обрести уверенность, необходимую для достижения жизненных целей. Небольшие горбинки, асимметрии или диспропорции могут стать источником глубокого внутреннего дискомфорта, заставляя людей избегать внимания и даже изолироваться от общества», — заявил врач.

По его словам, когда нос начинает гармонично вписываться в общую эстетику лица, происходит настоящее чудо. Человек перестает думать о своем недостатке, и на его месте возникает уверенность в себе, что, в свою очередь, моментально влияет на социальные аспекты жизни. Профессор утверждает, что с новой формой носа люди становятся смелее.

«Им легче общаться, устанавливать новые знакомства и выражать свои мысли. Уверенность, которую они обретают, позволяет им покорять вершины, о которых раньше они даже не смели мечтать», — считает эксперт.