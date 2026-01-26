Хирург объяснил, как ринопластика влияет на жизнь

Ринопластика помогает людям повысить самооценку. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.

© РИА Новости

«Ринопластика — возможность освободиться от внутренних комплексов и обрести уверенность, необходимую для достижения жизненных целей. Небольшие горбинки, асимметрии или диспропорции могут стать источником глубокого внутреннего дискомфорта, заставляя людей избегать внимания и даже изолироваться от общества», — заявил врач.

По его словам, когда нос начинает гармонично вписываться в общую эстетику лица, происходит настоящее чудо. Человек перестает думать о своем недостатке, и на его месте возникает уверенность в себе, что, в свою очередь, моментально влияет на социальные аспекты жизни. Профессор утверждает, что с новой формой носа люди становятся смелее.