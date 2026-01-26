Какие тренды сделают вас краше в зимнее время

Зима — время, когда макияж становится настоящим искусством выживания в холоде. Тренды фокусируются на сиянии, которое имитирует морозный блеск, и стойкости, чтобы мейкап держался, несмотря на ветер и снег. Разберем, как быть красивой даже в сильные морозы.

© Unsplash

Морозное сияние: свежая кожа как после прогулки на морозе

Главный хит сезона — эффект «морозного сияния». Кожа выглядит свежей, румяной, будто ты только вернулась с зимней прогулки. Основа: увлажняющий тон с легким сиянием. Используй хайлайтеры с холодным подтоном — серебристый или розовый, наноси на скулы, нос и подбородок. Румяна в нюдовых или холодных розовых оттенках для естественного румянца. Забудь о матовых текстурах — зима требует сияния!

Для стойкости выбирай водостойкие формулы: праймер с силиконами фиксирует базу, а спрей-фиксатор с глицерином защищает от сухости. В холод кожа теряет влагу, так что увлажни ее сывороткой с гиалуронкой перед мейком. Легкий блеск делает лицо живым и свежим.

Холодные тона и голографика: галактический акцент на глазах

В 2026 визажисты велущих марок делают акцент на холодных оттенках: серебро, хром, фиолетовый с голографическим сиянием. Тени — жидкие или кремовые для легкого нанесения и блеска. Создай smoky eyes в гранж-стиле: дымчатые серые или синие, с размытыми краями.

Губы — нюд или холодный розовый, с блеском для объема. Для стойкости: матовая база под тени, чтобы не скатывались в холод. Добавь стрелки кремовым карандашом — они не растекутся. Для самых смелых — футуристичный мейк: неон-розовый хайлайтер для wow-эффекта. Сочетай с блеском в теплых оттенках: персике или карамели для гармоничного образа. Это не только красиво, но и практично для зимы!

Стойкость в холоде: советы для идеального мейкапа

Зима — испытание для макияжа: ветер, снег, сухой воздух приводят к тому, что тени скатываются, тушь размазывается. Неприглядная картина, не так ли? Ключ — стойкие продукты. Праймер обязателен: выбирай силиконовый для жирной кожи, увлажняющий для сухой. Тени и помады — стойкие. Используй фиксатор-спрей с полимерами — для стойкости макияжа. Не забывай про защиту: крем с SPF важен даже зимой.

Для бровей — гель с фиксацией, ресницы — водостойкая тушь. Минимизируй слои: легкий BB-крем вместо тяжелого тона. Вечерний вариант: добавь шиммер для сияния. Тестируй на улице — так проверишь стойкость. Эти тренды не только модные, но и адаптированы к холоду, чтобы ты чувствовала себя уверенно. Обнови косметичку — и холод станет твоим сообщником.