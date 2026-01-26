Пользователи сети высмеяли новый имидж американской певицы Кэти Перри на фоне романа с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты опубликовали кадры со Всемирного экономического форума в Давосе, который посетила звездная пара. 41-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в песочном костюме люксового бренда Jacquemus, состоящем из кардигана с широкими рукавами и облегающей юбки. Кроме того, она уложила волосы в аккуратный гладкий пучок, а в качестве украшений выбрала массивные серьги марки The Care. Образ артистки завершил макияж с акцентом на розовую помаду.

Читатели портала оценили преображение Перри следующими фразами: «Она выглядит как продавщица в магазине», «Как нелепо», «Самый отвратительный наряд на свете», «Слишком старомодно для ее возраста. Полный провал», «Ей бы поучиться у Мелании Трамп, вот это настоящая элегантность и красота», «Этот кардиган ужасно на ней смотрится».

В декабре прошлого года сообщалось, что Кэти Перри выступила на сцене в оголяющих тело доспехах.