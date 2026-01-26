Самые стильные туфли 2026 года года

Дизайнеры играют с формами 90-х и нулевых, добавляют архитектурность, прозрачность, мягкие спортивные элементы и неожиданную чувственность.

© Unsplash

Совсем скоро мы начнем задумываться о гардеробе на весну, а главный обувной тренд года — баланс между эффектностью и носибельностью, между актуальностью и комфортом. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на какие туфли обращать внимание уже сейчас.

Острый нос, V-вырез и квадратный мыс — самая модная форма сезона

В моду триумфально возвращаются выразительные силуэты: квадратный нос, глубокий V-вырез на подъеме и заостренные формы.

«Такие туфли визуально вытягивают ногу и делают образ более сбалансированным и графичным. Особенно актуальны модели в духе 90-х — минималистичные лодочки на каблуке или без него, двухцветные варианты, модели с открытым носком и строгие формы без лишнего декора», — говорит эксперт по моде.

Киттен-каблуки и слингбэки — элегантность без жертв

Туфли на небольшом каблуке (уже успевший полюбиться всем kitten heel) и модели с открытой пяткой slingback продолжают быть ключевым выбором для повседневной элегантности и в этом сезоне. Они выглядят утонченно, женственно и комфортны для длительной носки. Особенно популярны лаковые, сетчатые версии, а также модели с Т-ремешком и винтажным настроением.

Прозрачные, сетчатые и невидимые туфли

PVC, сетка, прозрачные вставки и полупрозрачные фактуры становятся заметным акцентом сезона, этот тренд тоже не слишком новый, что еще раз подчеркивает его универсальность.

«Такие приемы визуально облегчают образ и добавляют современности и легкой провокации. Носить их можно с чем угодно: с вечерними платьями, коктейльными образами, костюмами с открытыми щиколотками, летними сарафанами и денимом», — советует стилист.

Балетное настроение и гибриды

Один из самых вирусных трендов 2026 — гибрид балеток и кроссовок, так называемые балерина-сникерсы или sneakerina. Они сочетают комфорт спортивной обуви и эстетику балета, создавая новый городской шик. Также актуальны мягкие формы в целом, округлые мысы, джаз-туфли, оксфорды и «школьные» силуэты. Они отлично смотрятся с мини-юбками, гольфами, жакетами оверсайз, костюмами в preppy-стиле, платьями-рубашками и расслабленным кэжуал.

Цвет, фактуры и эффектные акценты

В 2026 важны не только формы, но и выразительные материалы. В тренде тигровый и анимал-принт, карамельные и бежевые оттенки вместо черного, лакированная кожа, замша, металлик. А еще — винтажные двухцветные лодочки и текстурные поверхности.

Дизайнеры играют с формами 90-х и нулевых, добавляют архитектурность, прозрачность, мягкие спортивные элементы и неожиданную чувственность.

Совсем скоро мы начнем задумываться о гардеробе на весну, а главный обувной тренд года — баланс между эффектностью и носибельностью, между актуальностью и комфортом. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на какие туфли обращать внимание уже сейчас.

Острый нос, V-вырез и квадратный мыс — самая модная форма сезона

В моду триумфально возвращаются выразительные силуэты: квадратный нос, глубокий V-вырез на подъеме и заостренные формы.

«Такие туфли визуально вытягивают ногу и делают образ более сбалансированным и графичным. Особенно актуальны модели в духе 90-х — минималистичные лодочки на каблуке или без него, двухцветные варианты, модели с открытым носком и строгие формы без лишнего декора», — говорит эксперт по моде.

Киттен-каблуки и слингбэки — элегантность без жертв

Туфли на небольшом каблуке (уже успевший полюбиться всем kitten heel) и модели с открытой пяткой slingback продолжают быть ключевым выбором для повседневной элегантности и в этом сезоне. Они выглядят утонченно, женственно и комфортны для длительной носки. Особенно популярны лаковые, сетчатые версии, а также модели с Т-ремешком и винтажным настроением.

Прозрачные, сетчатые и невидимые туфли

PVC, сетка, прозрачные вставки и полупрозрачные фактуры становятся заметным акцентом сезона, этот тренд тоже не слишком новый, что еще раз подчеркивает его универсальность.

«Такие приемы визуально облегчают образ и добавляют современности и легкой провокации. Носить их можно с чем угодно: с вечерними платьями, коктейльными образами, костюмами с открытыми щиколотками, летними сарафанами и денимом», — советует стилист.

Балетное настроение и гибриды

Один из самых вирусных трендов 2026 — гибрид балеток и кроссовок, так называемые балерина-сникерсы или sneakerina. Они сочетают комфорт спортивной обуви и эстетику балета, создавая новый городской шик. Также актуальны мягкие формы в целом, округлые мысы, джаз-туфли, оксфорды и «школьные» силуэты. Они отлично смотрятся с мини-юбками, гольфами, жакетами оверсайз, костюмами в preppy-стиле, платьями-рубашками и расслабленным кэжуал.

Цвет, фактуры и эффектные акценты

В 2026 важны не только формы, но и выразительные материалы. В тренде тигровый и анимал-принт, карамельные и бежевые оттенки вместо черного, лакированная кожа, замша, металлик. А еще — винтажные двухцветные лодочки и текстурные поверхности. Они хороши с нейтральными базовыми образами, монохромными комплектами, денимом, платьями в минималистичном стиле — такие туфли становятся главным акцентом образа.