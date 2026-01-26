Перечислены лучшие украшения для ограниченного бюджета

Лучшим подарком для ограниченного бюджета оказались ювелирные изделия из серебра, рассказала «Ленте.ру» стилист«585 Золотой» Екатерина Фомина.

По словам эксперта, за последние годы серебро перестало восприниматься как бюджетная альтернатива золоту. Серебряные серьги, кольца и цепочки универсальны, подходят для повседневных и праздничных образов и при этом в разы доступнее изделий из золота, добавила она.

Идеальным решением для покупки в качестве подарка специалистка назвала позолоченные украшения, которые визуально ничем не уступают золотым, особенно если речь идет о трендовых моделях: серьгах-конго, цепях с крупными звеньями, лаконичных подвесках.

Кроме того, следует рассмотреть полудрагоценные камни, в том числе аметисты, топазы, гранаты, цитрины и кварц. «Цветные вставки делают украшение более выразительным и личным, а их стоимость значительно ниже, чем у классических драгоценных камней», — пояснила Фомина.

Стилистка напомнила и об альтернативе природных бриллиантов.

«Выращенные бриллианты — это не имитация, а настоящие алмазы, просто выращенных в других условиях. Визуально и по физическим характеристикам они не отличаются от природных, но стоят заметно дешевле», — отметила она и также призвала обратить внимание на украшения с эмалью.

