Пять моделей шуб, которые стоит приобрести

Зима в разгаре, а в сильные морозы что может быть лучше теплой шубы? На подиумах царит настоящая феерия меха и роскоши. Разберемся, как утеплиться стильно и сделать хорошую инвестицию в гардероб.

© РИА Новости

Макси-шубы: роскошь в пол

Шубы макси — это абсолютный хит сезона! Они спускаются до щиколоток, создавая драматичный, эффектный силуэт. Если предпочитаете модели из натуральных мехов, самые популярные: норка, песец, соболь или лиса — выбирайте то, что больше нравится. Цвета? Благородные и соблазнительные: шоколадный, карамельный, молочный, бежевый — они добавляют тепла и элегантности. Такие шубы идеально вписываются в эстетику Slavic Core и Mob Wife: богемная роскошь, изысканность и немного таинственности. В этой шубке вы королева снежных улиц!

Объемные фасоны с широким воротником

Стойка, шалевым или английским — это чистая драма! Они добавляют образу шарма. Сочетайте такие модели с узкими брюками, леггинсами или элегантными платьями для идеального баланса — не перегружайте силуэт. Подобная шуба — не просто покупка, а инвестиция — долговечная и всегда актуальная. Если хотите сделать силуэт изящнее, добавьте пояс.

Экомех: устойчивый шик с ярким акцентом

Этот тренд доя сознательных модников, которые думают не только о своем комфорте, но и ресурсах планеты. Шубы из искусственного меха — must-have. Прямые, свободные модели с минимумом деталей: пояс, карманы — и вуаля, комфорт на максимуме! Это не просто одежда, а заявление: «Я стильная и забочусь о планете!».

Яркие цвета и принты — вот где веселье!

Что может быть лучше — добавить яркости в свой зимний гардероб? Шубки из эко-меха хороши как в нежной пастели, так и в ярких расцветках: от кричащего неона до леопардового принта. Они легкие, гипоаллергенные, бюджетные и суперпрактичные. С джинсами и ботинками — casual на каждый день, с вечерним платьем — гламур для вечеринки.

Винтажный стиль

Если в гардеробе висит шубка мамы или бабушки, самое время дать ей второй шанс! Перешивайте винтажные вещи в современные бомберы или «йети»-модели — это креативно и экологично! Как насчет бордовой или пятнистой эко-шубы? Она сделает вашу зиму яркой и эпичной! Носите с аксессуарами: варежками, шарфами, остроносыми ботинками.

Натуральная роскошь или эко-вариант — это ваш выбор, и он зависит от стиля, вкусовых предпочтений и настроения. Главное — уверенность в себе. Носите шубку с радостью, добавляйте в образы интересные аксессуары под настроение — и покоряйте эту зиму!