Как гормоны управляют сальными железами и что с этим делать

Если привычный уход перестал работать, а лицо стало «масляным», причина чаще всего не косметическая, а гормональная. Кожа реагирует на изменения состава крови, и сальные железы начинают работать активнее, о чем напоминают авторы канала «ТОП 100 ВРАЧЕЙ | Здоровье и Медицина».

Мужские половые гормоны тестостерон и ДГТ напрямую увеличивают размер и активность сальных желез. Когда их уровень растет, железы вырабатывают густой себум в большом объеме. Признаки: жирная кожа, болезненные прыщи на подбородке и нижней челюсти, волосы у корней пачкаются уже к вечеру.

Высокий уровень инсулина стимулирует гормон ИФР-1, который заставляет клетки сальных желез делиться быстрее и работать интенсивнее. Признаки: кожа особенно жирная через 1–2 часа после сладкого, выпечки или молочных продуктов, поры расширяются и становятся заметнее.

При хроническом стрессе надпочечники выбрасывают кортизол, который напрямую влияет на клетки сальных желез, усиливая выработку кожного сала. Признаки: жирность кожи сопровождается тусклым цветом лица, темными кругами под глазами и повышенной чувствительностью — кожа жирная, но легко краснеет и шелушится.

Дисбаланс прогестерона часто встречается у женщин во второй фазе цикла. Прогестерон вызывает отек тканей, сужает протоки сальных желез, и себум скапливается внутри, создавая эффект «жирного блеска» при ощущении стянутости. Признаки: жирность кожи резко усиливается за 7–10 дней до менструации и нормализуется после её начала.

3 ошибки, которые делают кожу еще жирнее:

Агрессивное очищение «до скрипа» – спиртовые тоники и жесткие гели разрушают защитный барьер кожи. Кожа реагирует увеличением выработки жира, чтобы защититься.

Отказ от увлажнения – даже жирной коже нужна вода. Если ее не увлажнять, сальные железы компенсируют сухость жиром. Используйте легкие гелевые текстуры.

Избыток молочных продуктов – лактоза и молочный белок повышают уровень ИФР-1, стимулируя жирность и появление акне.

