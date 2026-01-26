Папарацци сняли Бьянку Цензори в прозрачном наряде

Папарацци сняли австралийского дизайнера Бьянку Цензори в откровенном наряде во время прогулки с мужем американским рэпером Канье Уэстом по Лос-Анджелесу. Фото публикует Page Six.

Избранница скандального музыканта попала в объективы камер в серых туфлях, серебристых капроновых колготках и прозрачном лонгсливе. На размещенных кадрах видно, что Цензори надела под него золотистый бюстгальтер и распустила волосы.

Рэпер, в свою очередь, предстал перед фотографами в белой футболке и коричневой куртке.

В апреле 2024 года фанат Канье Уэста объяснил его тягу постоянно раздевать жену на публике. Он предложил, что стремление музыканта снять одежду с Цензори связано с желанием достучаться до его бывшей жены предпринимательницы Ким Кардашьян.