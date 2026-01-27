Американская певица и актриса Тейяна Тейлор, которую мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, в откровенном виде посетила показ итальянского модного дома Schiaparelli. Фото опубликовал Instagram-аккаунт (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

35-летняя звезда фильма «Битва за битвой» вышла в свет в Париже в длинном черном плаще и кружевном платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь. Ее образ дополняли вельветовые туфли на платформе, а также комплект ювелирных украшений, который включал в себя корону, длинные серьги и колье.

Ранее сообщалось, что Тейлор также посетила мероприятие Elle Women в Голливуде в откровенном образе. Тогда звезда появилась на публике наряде с капюшоном и декольте до пупка, которое оголяло ее грудь и живот.

В июле 2021 года Теяйна Тейлор попала в рейтинг журнала Maxim и стала первой женщиной, которая заняла в нем первое место. По словам звезды, она чувствовала, что заслуживает быть на обложке издания. «И хотя во время съемки я много нервничала, для меня это стало большим шагом на пути к уверенности в себе», — подчеркнула Тейлор.