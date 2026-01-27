Стилист рассказала о тренде на «самонадутие» и болоньевые вещи

Тренд на «самонадутие» появился на фоне популярности болоньевых вещей, он основан на элементах фиксации на материале, форме и свойствах одежды. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Наталья Панкова.

«Феномен «самонадутия», который стал вирусным, представляет собой довольно узкий фетиш. Однако он показателен в более широком контексте того, как тактильные ощущения от одежды влияют на восприятие и поведение», — отметила Панкова.

Стилист отметила, что некоторые получают эмоциональный отклик при контакте с определенной тканью, поэтому им может не хотеться снимать вещь. По ее словам, такой тренд объясняется и такими тактильными и практическими причинами.

Эксперт добавила, что болоньевые вещи находятся в моде, потому что их можно легко вписать в популярный в стиль 1990-х.

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Рогов в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. По его словам, важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина.

Александр Рогов также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.

