Визажисты рассказали, как выбрать оттенок румян Cherry Blossom

При выборе румян в оттенке Cherry Blossom Blush стоит учитывать цветотип кожи, цвет волос и глаз. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных визажистов.

© Газета.Ru

По их словам, девушкам со светлой кожей подойдут нежные, полупрозрачные оттенки розового, с более темной кожей — насыщенные, теплые оттенки розового. Обладательницам холодного подтона они советуют выбирать румяна с прохладными розовыми оттенками, для теплого — с персиковыми или коралловыми нотками. При этом нейтральный розовый подойдет практически всем.

«При выборе румян обязательно учитывайте состояние кожи. Если у вас есть склонность к покраснениям или раздражениям, выбирайте румяна с успокаивающими компонентами в составе, например, с экстрактом ромашки или алоэ. И не забывайте о защите от солнца – выбирайте румяна с SPF, чтобы предотвратить пигментацию и преждевременное старение кожи», — добавила врач-дерматолог, косметолог Марина Костина.

Визажист Игари Синобу до этого говорила, что нанесение румян под глаза поможет придать лицу более свежий и молодой вид. Прежде всего эксперт советует выровнять тон лица с помощью консилера, сделать легкий контур и накрасить ресницы. На губы она советует нанести телесный оттенок.