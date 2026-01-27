«Чем пахнет тихая роскошь»: ароматы девушек миллиардеров и айтишников из закрытых районов

фото: freepik.com/marymarkevich

Автор канала «Бьюти-общежитие» любит подглядывать за жизнью богатых, но не медийных женщин — не инфлюенсерок, а тех самых девушек миллиардеров, криптомагнатов и айтишников из закрытых районов. Их мир кажется особенно интересным: спокойный, ухоженный и без суеты. И больше всего ее всегда интриговал вопрос — чем они пахнут. Оказалось, выбор у них тонкий и очень созвучный ее собственным вкусам.

В этих ароматах нет крика и демонстративной роскоши. Chanel №5 L’Eau звучит чисто и свежо, с прозрачными цитрусами, нежным жасмином и розой. Это не та самая тяжелая классика, а мягкое, ухоженное облако, которое не душит, а аккуратно обнимает. Hermes Santal Massoia создает ощущение тишины и уюта — древесная прохлада, молочные ноты и абсолютное спокойствие. Он сидит близко к коже и словно выстраивает вокруг невидимую зону комфорта.

Cedrus от Chloe сначала показался ей холодным и резким, но с приходом прохлады раскрылся совсем иначе. В нем появилась чистота, воздух и сдержанная интеллигентность кедра, будто это не духи, а ее собственный запах. Настолько естественный, что хочется носить каждый день, не задумываясь. Даже ребенок утыкается в шею и говорит, что вкусно — и с этим сложно спорить.

Самым неожиданным оказался Byredo Rose Noir. Контрастный, сложный, с розой, ягодной кислинкой, мхом и пудровыми оттенками. Абсолютный унисекс, который ей даже больше нравится слышать на муже, чем на себе. Именно такие ароматы чаще всего и стоят на полках у девушек тихой роскоши — неброские, но запоминающиеся, без логотипов, но с характером.

Если вы хотите, чтобы макияж не добавлял возраст и выглядел дорого, «ГлагоL» советовал избегать плотных матовых тональных средств, графичных бровей и давал приемы их коррекции: приподнять хвостик, сгладить асимметрию и использовать растушевку.