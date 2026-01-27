Ксения Бородина честно ответила на подозрения в пластике

42-летняя Ксения Бородина со времен «Дома-2» сильно изменилась. Достаточно взглянуть на архивные фото звезды той поры, чтобы заподозрить, что лицо и тело телеведущей претерпело немало пластических операций.

Многие знаменитости в открытую говорят о проделанных манипуляциях по улучшению внешности. Но Бородина упорно отрицает радикальные вмешательства. На странице в соцсети она сделала публичное заявление, признавшись, что до жути боится ложиться под нож хирургов. Ксения назвала «пограничный» возраст, после которого, возможно, решится на операцию по омоложению.

«Я вот зуб удалять семь раз записываюсь и выписываюсь. Потому что трусиха страшная. Я в принятии своего тела. Может быть, после 50 решусь на круговую, и то не факт», — пояснила она, имея в виду круговую подтяжку лица.

Также Бородина накануне призналась, что ее нынешний вес ее не устраивает. Она мечтает скинуть хотя бы пять кило, чтобы чувствовать себя комфортно в своем теле. Однако новомодные инъекции для похудения, которыми увлекается Анна Семенович и другие звезды, Бородина не приемлет.

«Либо похудею сама, либо останусь такой жирной», — шутит она.

Сейчас Ксения с мужем Николаем Сердюковым, а также Ольгой Орловой и ее супругом и дочерью отдыхает на Мальдивах. Своих дочерей в отпуск она на сей раз не взяла.