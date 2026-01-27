Челка в 2026: три причины решиться на нее и доводы подумать дважды

В тренде не жесткие формы, а вариации, которые можно адаптировать под настроение, укладку и образ жизни.

Челка снова в центре модного внимания, но теперь она про гибкость, индивидуальность и мягкую архитектуру лица. Но даже при таком раскладе подходит она далеко не всем и не всегда (с известными оговорками). Стилист по волосам Евгения Куклина поделилась подробностями, когда стоит смело обзаводиться челкой и в каких случаях взвесить все еще раз.

Быстрое обновление образа без радикальных перемен

Челка дает ощущение новой прически без необходимости убирать длину. Это способ освежить внешность, смягчить черты лица или добавить акцент на глаза.

«В нынешнем году снова особенно популярны удлиненная челка-шторка и легкая воздушная, которые легко укладываются и отрастают без болезненной стадии, когда волосы явно мешают и портят общий облик», — рассказывает эксперт.

Омолаживающий и смягчающий эффект

Грамотно подобранная челка делает лицо визуально мягче и свежее, скрывает линию лба и отвлекает внимание от возрастных изменений. Легкие, филированные варианты создают эффект естественности и динамики, а не тяжелой рамки, особенно актуальны тонкие, рваные и текстурные формы вместо плотных прямых линий.

Поддержка тренда на естественность и персональный стиль

Современные челки не ориентируются на жесткий модный диктат — помните, в 90-х мы выглядели, как под копирку со своими начесами?

«Они подстраиваются под текстуру волос и форму лица. Это может быть не только „шторка“, но и микрочелка в стиле арт-хаус, удлиненные пряди по бокам, корейская прозрачная челка и слегка небрежные формы, которые можно зачесывать вбок, убирать назад или разделять на пробор», — говорит парикмахер.

Челка требует регулярного ухода и подравнивания

Даже самая «ленивая» челка нуждается в коррекции каждые 3-6 недель. Она быстрее теряет форму, реагирует на влажность воздуха, гипотетическую жирность кожи и укладку. Без минимального ухода она может выглядеть небрежно и утяжелять образ.

Не всем подходит по ритму жизни и типу волос

Когда за окном жарко и влажно, при активных тренировках, склонности волос к завиванию или быстрому загрязнению челка может стать источником постоянного раздражения и недовольства собой (а кому это нужно?). Также важно учитывать вихры, рост волос и готовность к ежедневной укладке, пусть даже минимальной.