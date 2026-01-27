Косметолог объяснил, как работает бета-глюкан

Каждый год косметологи подкидывают нам новый трендовый ингредиент, который должен стать «быстрее, выше, сильнее» своих предшественников. В 2026 году таким трендом станет бета-глюкан. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-косметолог, дермато-венеролог для d'Alba Екатерина Анчикова.

«Бета-глюкан — это полисахарид (углевод), получаемый из таких источников, как грибы (особенно знаменитые шиитаке и рейши), дрожжи, а также овес и ячмень. Но его магия не в происхождении, а в структуре. Молекула бета-глюкана обладает уникальной способностью «общаться» с нашей иммунной системой, а точнее — с особыми клетками кожи, макрофагами и кератиноцитами. Он действует как природное успокаивающее средство: молекула, которая взаимодействует с рецепторами на иммунных клетках кожи, помогая убирать воспаление и способствовать восстановлению. Представьте его как очень спокойного и компетентного спасателя, который тушит микроскопические пожары, прежде чем они превратятся в видимое покраснение или раздражение», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что средства с бета-глюканом имеют успокаивающие и противовоспалительные свойства.

«Бета-глюкан может быть особенно полезен для кожи, которая легко раздражается или склонна к покраснению, включая такие состояния, как розацеа, экзема и контактный дерматит. Он также оказывает положительное воздействие на кожный барьер благодаря своим увлажняющим свойствам. Но в отличие от некоторых окклюзивных компонентов, он не просто создает поверхностную защитную пленку, но и притягивает воду из глубоких слоев дермы к поверхности», — объяснила косметолог.

Анчикова отметила, что результат использования компонента — долгосрочное, многоуровневое увлажнение, которое остается на весь день.

«Кожа становится упругой, наполненной, сияющей изнутри и получает тот самый эффект «глянцевой кожи». Клинические исследования показывают, что после применения бета-глюкана кожа становится более упругой и менее реактивной, поэтому он стал так популярен в средствах для ухода за чувствительной кожей после процедур», — высказалась она.

По мнению эксперта, бета-клюкан полезен для всех типов кожи.

«Однако обладатели сухой, обезвоженной и тусклой кожи быстрее увидят эффект. Бета-глюкан действует как иммуномодулятор для кожи, не подавляя, а регулируя её иммунные реакции и возвращая их к балансу. Это делает его эффективным средством для чувствительной кожи, поскольку он укрепляет защитный барьер и снижает гиперреактивность на внешние раздражители. Он также способствует снижению покраснений и успокаивает кожу, склонную к розацеа. Кроме того, бета-глюкан ускоряет восстановление после процедур, таких как пилинги или лазер, за счет мягкой стимуляции регенерации и заживления без риска раздражения», — добавила Анчикова.

Врач посоветовала, как интегрировать бета-глюкан в свою рутину.