Пять случаев, когда перед пластикой нужна консультация психолога

Пластическая хирургия в наши дни дает возможность скорректировать внешность и приблизить ее к идеалу, который вырисовывается в голове. Но, к сожалению, это не всегда помогает принять себя и обрести душевное спокойствие.

Некоторые женщины готовы «перекраивать себя» постоянно — и дело здесь не в некомпетентности специалиста (хотя и такое случается), а в голове. Любовь к себе формируется прежде всего в сознании, а не благодаря отражению в зеркале. В каких случаях пациенту требуется помощь психолога, нам рассказал пластический хирург Вардан Хачатрян.

1. Неумение отличить психологические потребности от эстетических

Одно из самых распространенных заблуждений — то, что новый нос или высокая грудь помогут сразу решить проблемы в личной жизни, избавить от низкой самооценки или добиться успеха в карьере.

Нередко желание лечь под нож хирурга возникает после пережитого стресса, в кризисные моменты: хочется перевернуть страницу, начать жизнь с чистого листа, изменив внешность.

«Это, как правило, попытка уйти от внутренних проблем. Психолог поможет разобраться, является ли такое решение импульсивным, стабилизировать эмоциональное состояние и отделить психологические потребности от эстетических», — говорит Вардан Хачатрян.

2. Истерическое расстройство личности

Это проявляется в постоянной потребности внимания к своей персоне и стремление получить эмоции не самым здоровым способом. Важные признаки психологического расстройства:

неспособность объективно оценивать себя со стороны,

полное непринятие критики,

роль жертвы во всех жизненных ситуациях,

обвинение окружающих в собственных неудачах

неумение брать ответственность за свои решения.

«Такой пациент, как правило, не бывает доволен результатом операции и с высокой вероятностью снова прибегает к хирургическому вмешательству», — считает наш эксперт.

3. Дисморфофобия

«Серьезным поводом для профессиональной психологической помощи является подозрение на дисморфофобию. Пациенты с этим расстройством чрезмерно озабочены незначительным, незаметным для окружающих или вовсе воображаемым дефектом внешности», — рассказывает пластический хирург.

Навязчивые мысли о мнимых недостатках отнимают огромное количество времени и энергии, мешают нормальной жизни. Такие люди либо чрезмерно зациклены на уходе за собой и постоянно смотрятся в зеркало, либо, наоборот, избегают его, чтобы не испытывать негативные эмоции.

«В тяжелых случаях расстройство приводит к многократным и необоснованным пластическим операциям, которые не приносят облегчения, поскольку корень проблемы кроется в искаженном восприятии собственной внешности, а не в реальных физических особенностях», — подчеркивает пластический хирург.

Помощь психолога в таких ситуациях очень важна.

4. Нарциссическое расстройство личности

«Нарциссы» искаженно воспринимают себя и свою внешность и, как правило, ждут от пластики чуда. Считая себя особенными, уникальными, они предъявляют нереалистичные требования к хирургу.

По словам Вардана, в таких случаях пациентов отправляют к психологу, чтобы разобраться в истинных причинах стремления к переменам во внешности. Ведь недовольство собой со временем перерастает в зависимость от хирургических операций.

5. Внутренний конфликт

Если у человека отсутствует внутренний стержень, нарушены личные границы и не осознаются истинные желания, он очень подвержен внешнему влиянию. Навязанные идеалы красоты, стремление быть похожим на бьюти-блогеров, звезд шоу-бизнеса могут подтолкнуть к решению лечь под нож хирурга.

«Важно, чтобы пластическая операция была осознанным личным выбором человека и служила его комфорту, а не попыткой соответствовать чужим стандартам», — напоминает Вардан Хачатрян.

Так что, прежде чем, решиться на радикальные перемены во внешности, честно разберитесь в своей мотивации. Спросите себя: «Почему я это делаю?». Возможно, ответ вас удивит.