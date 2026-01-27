Почему рефилы становятся все популярнее

Сменные блоки все чаще выбирают люди, не только из-за вопросов экологии, но и экономии и комфорта. Об этом «Газете.Ru» рассказала бьюти-эксперт бренда VOIS Дарья Александрова.

«Рефил — это сменный блок продукта без полноценной упаковки: без стеклянной банки, тяжелого флакона или помпы. Он предназначен для того, чтобы использовать уже купленную упаковку повторно. По сути, это тот же крем или сыворотка с тем же составом и эффектом — но без необходимости каждый раз платить за упаковку. Сегодня рефилы появляются не только у нишевых брендов, но и в массовом сегменте», — рассказала эксперт.

Она отметила, что рефил — экономия без компромиссов по качеству.

«Цена все же играет роль, но это не про большую разницу в стоимости. Рефилы стоят немного дешевле полной версии, потому что бренд не тратится на повторное производство банки, помпы и внешней упаковки. При этом формула и эффективность продукта остаются полностью теми же. Рефил — это тот же самый продукт, просто без переплаты за упаковку. Разница в цене не драматичная, но при регулярном использовании она ощущается как приятный бонус, особенно когда уход повторяется из раза в раз», — высказалась Александрова.

По ее словам, еще один аргумент в пользу рефила — удобство.

«Экологичность здесь скорее дополнительная ценность, а не основной триггер. Рефил — это логичное продолжение продукта, когда бренд дает возможность пользоваться любимым средством дальше, не меняя пользовательский сценарий и визуальную идентичность на полке в ванной», — отметила эксперт.

Специалист добавила, что с точки зрения повседневного использования это действительно проще.

«Не нужно хранить несколько банок, не приходится каждый раз выбирать новый формат, а повторная покупка занимает меньше времени. При этом рефилы постепенно перестают быть точечным решением для одного продукта и начинают восприниматься как часть системного подхода к уходу», — посоветовала Александрова.

По данным эксперта бренда, покупатели, попробовавшие рефилы, редко возвращаются к покупке полной версии продукта.