Как модели спасают кожу после показов и съемок

Индустрия моды выглядит безупречно только снаружи. За кадром — агрессивный свет, десятки слоев косметики, обезвоживание, недосып, перелеты и стресс.

Чтобы кожа оставалась свежей и сияющей, модели выстраивают целую систему восстановления. И, естественно, многие из этих привычек легко адаптировать для обычной жизни любой из нас — особенно в периоды, когда работы, кажется, примерно выше ушей вместе со стрессом, а спать некогда. Косметолог Ирина Горлова раскрыла некоторые бьюти-секреты профессионального бэкстейджа модельного бизнеса.

Полное очищение

После съемок и показов первое правило — максимально мягко, но тщательно удалить макияж и загрязнения. Используются многоступенчатые системы: гидрофильные масла, мягкие гели, ферментные или молочные очищающие средства.

«Главная задача — убрать плотные текстуры, пигменты и силиконы, не разрушая защитного барьера кожи. В повседневной жизни это особенно актуально после плотного макияжа, городской пыли и солнцезащитных средств», — объясняет эксперт.

Глубокое увлажнение и восстановление барьера

Кожа моделей часто страдает от обезвоживания из-за перелетов, яркого света и кондиционированного воздуха. Поэтому в ход идут насыщенные сыворотки с гиалуроновой кислотой, церамидами, пантенолом, скваланом и ниацинамидом. Поверх — плотные кремы или маски без смывания, которые работают всю ночь. Для домашнего ухода это тоже годится: при усталости кожи лучше сделать ставку не на трендовые активы, а на восстановление и комфорт.

Маски как SOS-ритуал красоты

Тканевые, гидрогелевые, кремовые и биоцеллюлозные маски — обязательный инструмент бэкстейджа. Их используют для быстрого реанимирования лица перед выходом на подиум и после долгих съемок.

«Особенно ценятся маски с успокаивающими, охлаждающими и увлажняющими компонентами: алое, центелла, зеленый чай, бета-глюкан. В обычной жизни такие маски помогают быстро вернуть коже свежесть после бессонной ночи или напряженной недели», — советует врач.

Минимум агрессивных процедур и максимум бережности

После интенсивной работы кожа отдыхает от кислот, ретинола и активных пилингов. В приоритете — мягкие формулы, термальная вода, легкие эмульсии, кремы с пробиотиками и противовоспалительными компонентами. Этот подход особенно полезен в периоды стресса, гормональных колебаний и сезонных изменений.

Восстановление изнутри: сон, вода и питание

Наконец, модели уделяют внимание сну, когда это возможно, гидратации и рациону: пьют воду, используют электролиты, омега-3, витамин C и коллаген, ограничивают алкоголь и сахар после нагрузок. Часто используются дыхательные практики и йога, легкая лимфодренажная гимнастика, холодные компрессы для снятия отечности. Эти привычки легко перенести в повседневность — и именно они дают самый устойчивый эффект.