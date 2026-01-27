Косметолог объяснил, как повысить эластичность кожи

Средства по уходу за кожей с коллагеном могут помочь увлажнить кожу, но они не будут способствовать образованию нового коллагена в организме. О том, как повысить эластичность кожи с помощью средств с ретиноидами, «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинский наук, врач-дерматолог и косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Луиза Сакания.

«Производные витамина А (ретиноиды) усиливают экспрессию генов и клеток, участвующих в производстве коллагена и эластиновых волокон, и ингибируют синтез коллагеназы (фермента, расщепляющего коллаген). А витамин С в форме L-аскорбиновой кислоты в концентрациях от пяти до пятнадцати процентов оказывает омолаживающий эффект, стимулируя ферменты, важные для выработки коллагена», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что стоит изменить домашний уход.

«Однако есть ингредиенты, которые стимулируют выработку коллагена в коже. Прямым стимулятором является гидролизат коллагена. Кроме того, существуют ингредиенты, которые косвенно усиливают синтез коллагена, — к ним относятся ретинол, различные пептиды (например, Matrixyl, Argireline, Leuphasyl) и гиалуроновая кислота», — отметила Сакания.

Из средств врач также выделила ниацинамид.

«Ниацинамид (витамин B3) часто используется в пятипроцентной концентрации в качестве омолаживающего средства. Исследования in vitroпоказывают, что ниацинамид увеличивает выработку коллагена в дерме и замедляет связывание глюкозы и белков в коже, что приводит к образованию сшитых молекул, таких как сшитый коллаген», — объяснила она.

Сакания добавила, что идеальным решением является комплексный подход, сочетающий профессиональные процедуры и грамотно подобранный домашний уход.

«LED-терапия использует красный и ближний инфракрасный свет для стимуляции фибробластныхклеток в коже. RF-лифтинг — это мощная процедура, стимулирующая выработку коллагена, сочетающая микроигольчатую терапию и радиочастотное воздействие. В кожу вводятся тонкие иглы, передающие радиочастотное излучение, которое на мгновение нагревает ткани. В результате уровень коллагена удваивается, эластина увеличивается в пять раз, а уровень гиалуроновой кислоты повышается. Лазеры также можно использовать для стимуляции выработки коллагена. Есть также инъекции в кожу непосредственно коллагена: Nithya, Collost и другие», — высказалась специалист.

Косметолог призвала также делать Profhilo — инъекционная процедура, известная как «бустер для кожи» с использованием гиалуроновой кислоты.

«Дермальные филлеры на основе гиалуроновой кислоты стимулируют выработку коллагена.Полинуклеотиды (ПДНР), созданные из очищенных фрагментов ДНК, являются инъекционными биостимуляторами, имеющими решающее значение для сохранения коллагена», — отметила врач.

И в заключение Сакания предложила есть коллаген с едой.

«На данный момент известно около 28 типов коллагена, но коллаген I типа наиболее распространён в коже, костях, зубах, сухожилиях, связках. Источником коллагена I типа в косметологии может быть бычий коллаген из-за его доступности и биосовместимости. Другим распространенным источником является свинина, коллаген которой очень похож на человеческий. Альтернативные источники нативного коллагена были получены из сухожилий и кожи овец, рыбьих тканей, кожи кур, уток и кроликов. Считается, что коллаген, выделенный из ахиллова сухожилия крупного рогатого скота, обладает противомикробной активностью. Коллаген, выделенный из свиной кожи — омолаживающими свойствами. А рыба и другие беспозвоночные, например медузы или губки обладают хорошей антиоксидантной активностью. Коллаген из чешуи молочных рыб обладает влагоудерживающей способностью и хорошо работает в средствах по уходу за кожей», — посоветовала она.

Средства по уходу за кожей с коллагеном могут помочь увлажнить кожу, но они не будут способствовать образованию нового коллагена в организме. О том, как повысить эластичность кожи с помощью средств с ретиноидами, «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинский наук, врач-дерматолог и косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Луиза Сакания.

«Производные витамина А (ретиноиды) усиливают экспрессию генов и клеток, участвующих в производстве коллагена и эластиновых волокон, и ингибируют синтез коллагеназы (фермента, расщепляющего коллаген). А витамин С в форме L-аскорбиновой кислоты в концентрациях от пяти до пятнадцати процентов оказывает омолаживающий эффект, стимулируя ферменты, важные для выработки коллагена», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что стоит изменить домашний уход.

«Однако есть ингредиенты, которые стимулируют выработку коллагена в коже. Прямым стимулятором является гидролизат коллагена. Кроме того, существуют ингредиенты, которые косвенно усиливают синтез коллагена, — к ним относятся ретинол, различные пептиды (например, Matrixyl, Argireline, Leuphasyl) и гиалуроновая кислота», — отметила Сакания.

Из средств врач также выделила ниацинамид.

«Ниацинамид (витамин B3) часто используется в пятипроцентной концентрации в качестве омолаживающего средства. Исследования in vitroпоказывают, что ниацинамид увеличивает выработку коллагена в дерме и замедляет связывание глюкозы и белков в коже, что приводит к образованию сшитых молекул, таких как сшитый коллаген», — объяснила она.

Сакания добавила, что идеальным решением является комплексный подход, сочетающий профессиональные процедуры и грамотно подобранный домашний уход.

«LED-терапия использует красный и ближний инфракрасный свет для стимуляции фибробластныхклеток в коже. RF-лифтинг — это мощная процедура, стимулирующая выработку коллагена, сочетающая микроигольчатую терапию и радиочастотное воздействие. В кожу вводятся тонкие иглы, передающие радиочастотное излучение, которое на мгновение нагревает ткани. В результате уровень коллагена удваивается, эластина увеличивается в пять раз, а уровень гиалуроновой кислоты повышается. Лазеры также можно использовать для стимуляции выработки коллагена. Есть также инъекции в кожу непосредственно коллагена: Nithya, Collost и другие», — высказалась специалист.

Косметолог призвала также делать Profhilo — инъекционная процедура, известная как «бустер для кожи» с использованием гиалуроновой кислоты.

«Дермальные филлеры на основе гиалуроновой кислоты стимулируют выработку коллагена.Полинуклеотиды (ПДНР), созданные из очищенных фрагментов ДНК, являются инъекционными биостимуляторами, имеющими решающее значение для сохранения коллагена», — отметила врач.

И в заключение Сакания предложила есть коллаген с едой.