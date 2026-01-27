Как выбрать идеальный фасон джинсов

Основательница галереи винтажных украшений и одежды VintageDream Ольга Лефферс раскрыла россиянкам способы выбрать идеальный фасон джинсов. Комментарий дизайнера собственного бренда одежды LEFFERS поступил в распоряжение «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Лефферс рассказала, что при выборе джинсов в первую очередь нужно ориентироваться на тип фигуры. Например, женщинам с типом фигуры «песочные часы» подойдут модели с высокой талией и прямым кроем, чтобы подчеркнуть баланс бедер и груди.

В то же время обладательницам «груши» стоит присмотреться к джинсам-клеш, которые уравняют пропорции. Для фигуры с типом «прямоугольник» для создания объема будут актуальны модели с широкими штанинами, а для — «яблока» рекомендуется свободный силуэт со средней посадкой, считает историк моды.

Немаловажную роль, по словам эксперта, при подборе джинсов играет посадка. Лефферс объяснила, что штаны из денима должны комфортно сидеть на талии, не перетягивать живот или бедра и не сползать при движении.

Кроме того, специалист порекомендовала обращать внимание на длину штанин и материал.