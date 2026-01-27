Восемь консилеров, которые точно замаскируют круги под глазами

Идеальная кожа — не миф, а чтобы не переживать о несовершенствах, достаточно подобрать правильные средства. Хороший консилер поможет скрыть синяки под глазами, пигментацию, красноту и воспаления. Но какой выбрать? Вот 8 вариантов, проверенных редакцией.

Консилер Aurora, Vivienne Sabo

Подойдёт тем, кто хочет скрыть синеву под глазами и выглядеть максимально свежо, несмотря на недостаток сна и стресс. Текстура у консилера неплотная, но в составе есть сияющие частицы — они отражают свет и создают иллюзию, благодаря которой кожа выглядит ровнее, а цветовые нюансы кажутся незаметными. Чтобы средство действительно сработало, не забудьте хорошо увлажнить кожу и использовать буквально пару капель консилера: поставьте аппликатором точки и растушуйте, а не закрашивайте плотным слоем.

Тональное средство 3 в 1 Magic Touch, Biobalance

Для экономии семейного бюджета и пространства в косметичке — праймер, консилер и тональное средство в одном продукте. В составе много пигмента, поэтому средство перекрывает синяки с воспалениями и успешно выравнивает общий тон. Можно наносить пальцами — получится ровно и быстро. Финиш выглядит матовым, поэтому перед применением не пропускайте этап увлажнения, чтобы макияж не подчеркнул сухость.

Консилер Wonder Me 3 in 1, Pupa

Консилер в упаковке в виде тюбика с аппликатором‑губкой. Он прост в использовании и не даёт переборщить с количеством продукта при нанесении. Благодаря пластичной текстуре средство можно нанести на всё лицо без эффекта маски. Оно не подчеркнёт неровности кожи, замаскирует поры и мелкие морщины.

Консилер Your Face Easy Tune Concealer, Annbeauty

Когда непонятно, какой консилер выбрать: плотный или лёгкий. У этого экземпляра среднее покрытие, которое можно варьировать самостоятельно. Нанесёте тонко — слегка выровняете тон, наберёте больше — сможете перекрыть синяки под глазами, добавите ещё — получите идеальный тон для важного мероприятия. У консилера невесомая, но при этом стойкая текстура, которая не требует закрепления пудрой.

Консилер Sexy Silky Concealer, Romanovamakeup

Мир не зря полюбил косметику в стиках. Консилер в таком формате избавляет от необходимости пачкать спонж или кисть: достаточно пальца, чтобы нанести и тут же растушевать средство. Этот продукт подойдёт для коррекции цветовых нюансов благодаря гамме оттенков. Совет для создания идеальной кожи: набирайте консилер подушечкой пальца прямо со стика — так он слегка подтает, станет пластичнее и ляжет аккуратнее.

Водостойкий консилер Liquid Camouflage, Catrice

Вариант с плотной текстурой, который может перекрыть и синяки под глазами, и постакне, и даже татуировку (особенно если использовать его в дуэте с пудрой). У него водостойкая формула, которая сохранит макияж в непогоду, но большое количество пигмента в составе может немного подсушить кожу. Поэтому перед нанесением не забудьте про увлажняющий крем или сыворотку.

Консилер против тёмных кругов Instant, Clarins

Дуэт из кремовой текстуры и продуманной формулы против тёмных кругов. Комплекс компонентов в составе консилера рассеивает свет и выравнивает кожу, кофеин уменьшает синяки под глазами, а белый чай даёт антиоксидантную защиту. Наносить можно кистью, спонжем или даже пальцем — главное, закрепить результат пудрой для стойкости.

Мультифункциональный консилер SPF30 PA++, Nunkoro

Консилер, который можно использовать вместо тонального средства. Внутри есть антиоксиданты, солнцезащитные фильтры и комплекс сахаридов, который поддерживает уровень увлажнения. Продукт подойдёт чувствительной коже, а ещё успокоит и не ухудшит состояние обезвоженной.