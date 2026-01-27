Россиянки облысели из-за популярного препарата для омоложения

Россиянки пожаловались на негативные последствия применения популярного препарата для омоложения Dermaheal. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что женщины стали самостоятельно колоть инъекции препарата, который массово продается в интернете и соцсетях. После использования средства многие принялись жаловаться на появление пятен и сыпи на лице, а также на образование отеков. Кроме того, некоторые женщины частично облысели.

Одной из возможных причин осложнений авторы поста называют подделки препарата. Эксперты пояснили, что девушки приобретали лекарство в интернете без сертификации и гарантий подлинности, что может привести к непредсказуемой реакции организма.

В результате россиянки были вынуждены обращаться к косметологам, чтобы убрать последствия домашних процедур.

Ранее в январе россиянка получила ожоги лица после фототерапии. Жительница Краснодарского края решилась на аппаратную процедуру и в ходе сеанса почувствовала сильную боль.