Самые модные куртки, которые скоро будут везде: пять ключевых моделей сезона

Мода на верхнюю одежду в 2026 году движется в сторону выразительных форм, тактильно интересных материалов и баланса между практичностью и стилем.

Куртка давно вышла за рамки просто защиты от непогоды, по сути, это главный акцентом сезонного образа. Вот пять моделей, которые уже выходят на первый план на подиумах и скоро будут повсюду на улицах. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на что обращать внимание

Куртки с четкой линией плеча

Тренд смещается от мешковатого оверсайза к более чистым, архитектурным силуэтам. Актуальны куртки с прямыми линиями, плотной посадкой, легким акцентом на плечи и чистой геометрией.

«Это могут быть кожаные модели, укороченные пальто-куртки или плотные твидовые варианты. Они создают ощущение силы, графичности линии тела и визуально держат форму всего образа», — утверждает эксперт.

Бомберы нового поколения

Оверсайз-бомберы никуда не уходят, но становятся более продуманными. В тренде укороченные, слегка объемные модели с плотной резинкой, кожаные бомберы, варианты из нейлона и сатина, а также сложные оттенки — шоколадный, графитовый, оливковый, теплый беж. Это универсальный вариант для городского гардероба, который легко сочетается и с джинсами, и с романтическими струящимися платьями.

Ретро-куртки в духе 50-х

Возвращается эстетика аккуратных укороченных курток с винтажным настроением: двубортные модели, клетка, шерсть, четкий воротник, чуть приталенный крой.

«Они напоминают одежду из фильмов золотой голливудской классики и создают ощущение элегантности без лишнего официоза. Особенно актуальны варианты в клетку, твид и плотную шерсть с декоративными пуговицами», — говорит стилист.

Длинные минималистичные куртки и пальто-гибриды

На волне любви к чистым формам растет популярность удлиненных курток без лишнего декора. Прямой крой, лаконичный дизайн, монохромные оттенки, плотные ткани. Это гибрид пальто и куртки, который смотрится дорого, спокойно и универсально. Такие модели отлично вписываются в капсульный гардероб и подходят для городского ритма жизни.

Функциональные техно-куртки и городский утилитаризм

Практичность становится частью эстетики. В моде куртки с карманами, регулируемыми капюшонами, ремешками, защитными тканями и легким спортивным уклоном. Вдохновение идет от аутдор-стиля, милитари и технологичной моды. Это идеальный вариант для тех, кто любит активный ритм, но не хочет жертвовать стилем.