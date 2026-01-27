Пенелопа Крус прикрыла голую грудь сумкой для журнала

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус в откровенном виде снялась для китайской версии журнала W. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

51-летняя знаменитость предстала на размещенном фото, стоя боком к камере. При этом она прикрыла голую грудь коричневой сумкой с золотистой цепочкой и распустила гладко уложенные волосы.

© Lenta.ru

Также звезда продемонстрировала наряды из новой коллекции французского бренда Chanel. В том числе ее запечатлели в кремовой блузке и красной юбке длины макси с декором из перьев, атласном белом платье с разрезом до бедра и костюме, состоявшем из пиджака и юбки ниже колена.

В октябре 2025 года Пенелопа Крус также снялась в прозрачной юбке для испанской версии журнала Elle.