Женщины назвали самые любимые трусы

Аналитики британского бренда Stripe & Stare провели исследование, в котором женщины назвали самое любимое нижнее белье. Материал публикует Daily Mail.

Результаты опроса, участие в котором приняли две тысячи респонденток, показали, что популярными в 2026 году стали «бабушкины» трусы. Полностью прикрывающие модели с высокой посадкой предпочла почти половина опрошенных.

Второе место в женском рейтинге досталось стрингам, а третье — быстросохнущие трусы, предназначенные для занятий спортом. Список замкнули модели корректирующего нижнего белья.

В июне прошлого года гинеколог Карли Росс назвала худшие трусы для здоровья женских гениталий. По мнению доктора, облегающие стринги и кружевное нижнее белье из синтетики создают идеальную влажную среду для размножения грибков и бактерий.