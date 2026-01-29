Мешки под глазами теперь считают сексуальными. Что об этом думают врачи?

Во все времена женщины боролись с мешками, темными кругами и отеками под глазами, потому что воспринимали их как признаки болезненности, усталости и старения. Чтобы избавиться от них, человечество придумало сотни способов — от умывания холодной водой до пластических операций. Борьба шла многие годы, пока зумеры не решили, что синева и набухшие валики на веках — это красиво и даже сексуально. В социальных сетях появились сотни обучающих роликов о том, как создать на лице модную иллюзию недосыпа и переутомления. Помогает ли этот тренд принять и полюбить свою внешность или романтизирует болезненность — разбиралась «Лента.ру».

Почему мешки под глазами стали модными

Тренд на мешки под глазами зародился в TikTok. Блогеры внезапно заметили, что изъян, с которым принято бороться, выглядит привлекательно и даже сексуально.

«Мешки как будто обрамляют глаза, придают взгляду глубину и выразительность», — восхищались одни.

Другие призывали перестать замазывать синяки, уверяя, что они придают лицу французский шарм и сексуальную небрежность.

Совсем юные блогеры, у которых кожа под глазами еще не обрела синеву, стали искусственно создавать ее с помощью косметических средств. Самые преданные сторонники модного движения даже вводят филлеры, чтобы добиться постоянного эффекта припухших глаз.

Известный бьюти-блогер Джессика ДеФино, наблюдая за происходящим, сделала вывод, что за очередным модным трендом на мешки под глазами скрывается куда более глубокий смысл, чем просто желание удивить и залететь в алгоритмы социальных сетей.

По ее мнению, восхищение мешками под глазами — коллективный бунт против навязанных стандартов красоты, следовать которым утомительно, а порой вообще невозможно.

«После долгих лет, когда нас убеждали, что каждая должна стать "сияющей женщиной, которая успевает все", мы наконец-то признали, что нам это вовсе не нужно. Мы устали, не выспались и все же выглядим прекрасно», — написала она.

Хотя на Западе тренд на припухлость только начинает набирать обороты, называть его совсем новым нельзя. В Японии и Южной Корее набухший нижний край век уже давно ассоциируется с красотой и молодостью. Считается, что небольшие мешочки под веком придают взгляду открытость и создают эффект смеющихся глаз.

Почему появляются мешки под глазами?

Врачи не считают мешки под глазами симптомом какой-либо болезни. Небольшая утренняя отечность век обычно возникает из-за нормальных физиологических процессов, которые компенсируются сами собой за несколько часов. Как объясняет врач-дерматолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Хейли Голдбах, достаточно съесть что-то соленое перед сном, в течение дня пить мало воды или плохо спать, чтобы утром лицо выглядело опухшим. Такие мешки обычно быстро проходят и не требуют никакого лечения.

Иногда припухлость под глазами может быть индивидуальной особенностью человека. Например, выраженный слезный желоб создает впечатление тяжелых мешков. Эффект усиливается при определенном освещении или если цвет кожи вокруг глаз заметно отличается от остальных участков. Обычно такое бывает, когда кровеносные сосуды находятся близко к коже. Это придает ей голубой, розовый или фиолетовый оттенок.

Другой вариант — темные круги под глазами. Они встречаются у людей со смуглой кожей или появляются из-за воздействия ультрафиолетовых лучей.

Самый частый виновник мешков под глазами — это возраст. Голдбах рассказала, что после 30 лет, а иногда и раньше, припухлости под веками появляются практически у всех. Это происходит из-за того, что организм постепенно снижает выработку коллагена и эластана, которые делают кожу упругой и гладкой.

Также с возрастом деформируются подкожные слои соединительной ткани, мышц, связок и жира. Визуально это выглядит как провисания кожи и темные круги. Хотя эти возрастные изменения мало кого радуют, но они естественны и не требуют медицинского вмешательства, заверяет врач.

«Предполагается, что аллергия, стресс, курение и употребление алкоголя провоцируют появление темных кругов и мешков под глазами. Однако ни одно из этих утверждений с научной достоверностью так и не доказано», — Хейли Голдбах, врач-дерматолог.

Здорова ли нездоровая красота?

Конечно, тренд на мешки под глазами приняли далеко не все. То, что одни воспринимают как триумф принятия себя, для других стало очередной романтизацией явных проблем со здоровьем. Как когда-то героиновый шик вызвал всплеск расстройств пищевого поведения, так и мода на синяки вокруг глаз вполне может нормализовать недосып, употребление алкоголя и в целом разрушительный образ жизни, считают сторонники этой точки зрения.

Дерматолог-косметолог GMT CLINIC, сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам Анжелика Ужва рассказала «Ленте.ру», что иногда мешки под глазами действительно могут указывать на серьезные медицинские проблемы.

«Темные круги под глазами чаще всего свидетельствуют о недосыпании, усталости и нарушениях функций почек. Они являются отдельными патологиями, требующими консультации специалиста», — объяснила Ужва.

Чтобы отличить безвредные отеки от опасных, проще всего понаблюдать за ними несколько дней. Если отечность появляется впервые, не проходит или становится сильно заметна, это может свидетельствовать о сбоях в работе внутренних органов, анемии или дефиците витаминов.

«Желтоватый цвет кожи под глазами и сильный отек с признаками птоза — это повод обратить внимание на работу желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы», — Анжелика Ужва, врач-дерматолог, косметолог.

Иногда отечность возле глаз может сигнализировать о сердечно-сосудистых заболеваниях. Однако, по словам дерматолога, в этом случае отеки появляются не только на лице, но и на других частях тела, например, на ногах.

Пластический хирург Шанев Жаннитон добавляет, что мешки под глазами нередко становятся первым сигналом наличия сбоев в работе щитовидной железы. По ее словам, гормональные нарушения запускают череду незаметных изменений, которые постепенно накапливаются и приводят к серьезному системному повреждению организма. Но начинаться все может как раз с безобидных синяков или мешков под глазами.

Еще одной частой причиной врач назвала патологии носовых пазух. По ее словам, в некоторых случаях их устранение может полностью избавить от кругов под глазами или заметно их уменьшить.

Как избавиться от мешков под глазами и стоит ли это делать?

Избавляться от легкой припухлости век или небольшой синевы необязательно. Более того, зачастую сделать это без операции невозможно из-за особенностей строения лица или расположения подкожных тканей. Тем не менее есть десятки способов сделать зону вокруг глаз более гладкой.

Ужва подчеркивает, что выбор метода зависит от причины отека. Если есть проблемы со здоровьем, то следует заняться их лечением, при бессоннице — наладить сон и заняться психическим здоровьем, а при переутомлении — снизить нагрузку.

Следующий шаг — наладить режим дня. Как бы банально это ни звучало, но привычка хорошо спать, есть меньше соленых продуктов вроде колбасы и чипсов, регулярно заниматься физическими упражнениями зачастую дает лучший результат, чем дорогая косметика.

Помимо образа жизни, в борьбе с мешками под глазами помогают некоторые продукты питания. Так, Жаннитон посоветовала чаще есть фрукты и овощи с витаминами А и С, а также ананасы. «В ананасах содержится бромелайн, который предотвращает появление отеков и припухлостей», — подчеркивает пластический хирург.

Еще одним мощным противоотечным средством она назвала простую воду. По словам врача, это может показаться нелогичным, но обильное питье уменьшает отечность, в том числе в области вокруг глаз. Причина заключается в том, что при обезвоживании организм удерживает имеющуюся влагу и неравномерно распределяет ее по телу. В первую очередь это отражается на состоянии лица.

Если пить достаточно воды, то кровообращение улучшается, что помогает жидкости не задерживаться и выводиться из организма.

Еще один простой и надежный способ избавиться от мешков под глазами — приложить к ним холодный компресс, кусочек замороженного огурца или чайный пакетик. Жаннитон подчеркивает, что это не спасет кожу от старения и точно не подтянет провисшие участки, но даст освежающий эффект за счет улучшения кровообращения.

С четко выраженными мешками, которые появляются с возрастом, бороться куда труднее. Пластический хирург считает, что на помощь могут прийти филлеры, но только в том случае, если ткани потеряли былую полноту. Инъекции восполнят недостающее количество жировой ткани и придадут внешнему виду свежести. Если же причина отеков кроется именно в избытке жидкости, филлеры только усугубят ситуацию, поскольку вводимые препараты способствуют накоплению влаги и усиливают отек.

Жаннитон считает, что в этом случае единственным эффективным вариантом убрать несовершенства в области век является пластическая операция. Однако тем, кто всерьез рассматривает этот вариант, она посоветовала все же для начала присмотреться к тренду на мешки и синяки под глазами, так как настоящая красота часто далека от совершенства.