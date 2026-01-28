53-летняя Кармен Электра повторила откровенный образ из «Спасателей Малибу»

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, повторила откровенный образ из популярного сериала «Спасатели Малибу», в котором она снималась. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Global Look Press

53-летняя знаменитость снялась у спасательного поста на фоне моря и пляжа. Она позировала в красном слитном купальнике, демонстрируя фигуру на камеру с разных сторон. При этом ее эффектный образ был дополнен ярким макияжем, выполненным в стиле smoky eyes.

Поклонники оценили перевоплощение Электры в свою героиню Лэнни Маккензи в комментариях под постом:

«Продолжай в том же духе», «Мой самый любимый сериал детства. Ты выглядишь точно также, как и тогда», «Я много лет тобой восхищаюсь», «Самая красивая», «Ты бы спасла меня от нападения акулы, Кармен?».

В декабре прошлого года Кармен Электра опубликовала откровенные фото в честь Рождества.