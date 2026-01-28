В сети обсудили фигуру Кайли Дженнер на новых фото папарацци

Телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер попала в объектив папарацци и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

28-летнюю бизнесвумен запечатлели во время совместного отдыха с 30-летним актером Тимоти Шаламе в мексиканском городе Кабо Сан Лукас. Так, создательница марок Khy и Kylie Cosmetics предстала перед камерами в черном бюстгальтере от бикини, спортивных брюках и худи, которое находилось на ее талии. При этом знаменитость держала в руках телефон.

Читатели портала отметили, по их мнению, мускулистое телосложение Дженнер и принялись обсуждать его в комментариях под материалом.

«Она довольно мясистая», «Ее бедра огромные, а черный цвет штанов совершенно это не скрывает», «Эти брюки ужасно на ней сидят», «Ее фигура с завязанным на талии худи немного отличается от той, что мы видим на фото в бикини», «Стала такой большой и мускулистой», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета попал на фото.