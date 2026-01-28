Эксперт дала советы, как выбрать пластического хирурга

Сегодня многие люди обращаются к пластическим хирургам. Однако выбор правильного специалиста – это важный шаг, так как ошибка может иметь серьезные последствия не только для кошелька, но и для здоровья.

Пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова поделилась важными советами, которые помогут сделать правильный выбор. По ее словам, нужно оценивать работу хирурга профессионально. Хороший специалист делает свою работу настолько качественно, что окружающие не замечают следов операции.

Она подчеркнула, что ей нравится, когда результат выглядит естественно, как задумано природой, сообщает «Южный федеральный».

При этом не надо бояться задавать вопросы хирургу и требовать понятных объяснений. Некоторые врачи используют сложные термины, чтобы произвести впечатление. Однако это может вызвать недоверие.

Если врач предпочитает говорить на языке терминов, это может означать, что он либо больше увлечен сложными формулировками, чем работой, либо просто не проявляет достаточного интереса к чувствам пациента, отметила Сафонова.

По ее словам, важно понимать, что результат операции должен быть не просто красивым, но и ценным для вас. Если у вас нет возможности позволить себе дорогостоящую процедуру, лучше оставить все как есть. Попытка сэкономить и повторить чью-то работу может привести к разочарованию.

