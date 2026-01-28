Сидни Суини снялась в рекламе нижнего белья для собственного бренда

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном образах для собственного бренда нижнего белья Syrn. Фото появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Эйфория» и фильма «Горничная» предстала на размещенных кадрах в белых трусах и кружевном корсете, который был оформлен соединяющим лямки бантом и подвязками для чулок. На других снимках Сидни показала фигуру в полупрозрачном кружевном боди и чулках.

Кроме того, знаменитость примерила белую облегающую майку и трусы, на поясе которых было нанесено название марки.

Ранее Суини привлекла внимание полиции. Актриса заявила о запуске собственной марки, развесив бюстгальтеры на памятном знаке Hollywood в Лос-Анджелесе. У знаменитости было разрешение на съемку, однако по закону прикасаться к легендарным буквам, а также использовать их в коммерческих целях без отдельного согласия Торговой палаты Голливуда запрещено.