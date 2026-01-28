Звезда сериала «Универ» и актриса Наталья Рудова посетила премьеру сериала «Резервация», которая состоялась 27 января в Москве. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН».

42-летняя Наталья Рудова вышла в свет в сером трикотажном мини-платье с дырками, которое дополнила белой футболкой, черным длинным пальто, колготками и кожаными сапогами. Актриса завершила образ сумкой Chanel. Артистка позировала перед фотографами с прямыми распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Среди гостей мероприятия также были Кристина Асмус, Филипп Янковский, Софья Синицына, Екатерина Волкова, Александр Цыпкин, Сергей Романович и другие звезды.

Сериал «Резервация» — первая экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Главный герой сериала — отец, который любой ценой должен вытащить свою семью из аномальной зоны, отрезанной от внешнего мира невидимым барьером. Ради спасения Тины (Екатерина Волкова) и Маши (Полина Гухман) Сергею, герою Шведова, предстоит разобраться со всем, что происходит в его родном городе, и пойти на сделку с давним врагом.

Премьера триллера состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» 1 февраля.

До этого Наталья Рудова в интервью «Пятому каналу» заявила, что сильным и независимым женщинам зачастую не хватает домашнего тепла, теплых отношений и надежного партнера.