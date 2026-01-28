Стилист ответил, почему очки-авиаторы популярны у европейских политиков

Очки-авиаторы создают более брутальный и харизматичный образ, рассказал стилист Владислав Лисовец.

Авиаторы уже стали абсолютной классикой. В последнее время их можно заметить часто в рекламах западных брендов. Эти очки - беспроигрышный вариант оптики, рассказал стилист в разговоре с "Газетой.Ru".

Очки-авиаторы есть в гардеробе практически каждого модника. Они подходят и мужчинам, и женщинам, так что существуют в разных интерпретациях. Однако в классическом исполнении такие очки всегда создают эффектный, яркий, красивый и брутальный образ, отметил эксперт.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон появлялся на официальных мероприятиях в авиаторах, в том числе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его образ стал популярен в соцсетях. Позднее Макрон объяснил, что вынужден временно носить темные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу.

Вскоре премьер-министр Британии Кир Стармер опубликовал в TikTok ролик, снятый во время своего участия в подкаст-шоу Political Party Live. На видео Стармер надевает очки, схожие с теми, в которых в последнее время часто видят французского лидера, и приветствует аудиторию французским словом "бонжур".