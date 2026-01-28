Модель Кейт Мосс пришла на показ в бельевом топе и юбке с разрезом

Супермодель Кейт Мосс появилась на публике в юбке с разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

52-летняя Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Супермодель предстала перед фотографами в черном кружевном топе с декольте и кожаной юбке с разрезом. Манекенщица дополнила образ меховой шубой, капроновыми колготками, туфлями на каблуках, золотыми массивными серьгами и бордовым лаковым клатчем. Звезде подиумов позировала с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками.

Среди гостей также были Остин Батлер, Рами Малек, Сьюки Уотерхаус и другие.

До этого дочь Кейт Мосс, модель Лила Мосс, вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте.

Кейт Мосс родила дочь от совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то, что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения. Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020-м она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu.