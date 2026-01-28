Новый красный: почему кирпичный цвет стал главным нейл-трендом сезона
Это более глубокая, приглушенная версия красного с примесью терракоты, корицы или ржавчины. Он выглядит взрослее и интеллигентнее классического алого, при этом остается выразительным и статусным.
Когда чувствуется, что время совершило поворот в сторону весны, хочется поменьше драмы в словах и поступках — и, конечно, в цветовой гамме одежды и лака для ногтей. Вот, например, чем сердце успокоится у любительниц красного маникюра. Мастер по ногтевому дизайну Елена Сухова дала советы, которые помогут выбрать идеальный кирпичный цвет и сделать его максимально эффектным.
Какой именно кирпичный выбрать
Кирпичный — это целая палитра, а не один цвет. Теплый кирпично-оранжевый подходит коже с золотистым и оливковым подтоном.
«Более холодные, винно-кирпичные и бордово-терракотовые оттенки красиво смотрятся на светлой и розоватой коже. Если хочется универсальности, стоит искать оттенки с балансом красного и коричневого без явного ухода в оранжевый или бордо. Важный момент — насыщенность: слишком яркий может выглядеть агрессивно, а слишком пыльный — блекло», — говорит эксперт.
Форма ногтей, которая раскрывает цвет
Кирпичный лучше всего смотрится на мягких, элегантных формах. Миндаль, мягкий квадрат и овальные ногти делают цвет более дорогим и утонченным. Короткая длина с аккуратной формой дает эффект современного минимализма, а средняя — добавляет драматичности. Слишком острые или экстремально длинные ногти могут утяжелить оттенок и сделать образ чрезмерно агрессивным.
Финиш: глянец, мат или полумат
Глянцевый кирпичный — это классика с эффектом ухоженности и глубины, цвет выглядит сочнее и визуально чище.
«Матовый вариант делает оттенок более модным и бархатным, придавая ему ощущение ткани, кожи или замши. Полумат и сатин — компромисс для тех, кто хочет мягкости без потери глубины цвета. Если оттенок сложный и многослойный, матовый финиш часто подчеркивает его благородство», — советует нейл-мастер.
Дизайн, который подходит к цвету
Кирпичный оттенок сам по себе выразителен, поэтому лучше выбирать лаконичные решения. Тонкие золотые линии, минималистичные акценты, едва заметный градиент или один акцентный ноготь с нюдовой базой смотрятся особенно стильно. Хорошо работают сочетания с молочным, бежевым, карамельным и теплым серым. Излишне яркий или пестрый дизайн может разрушить эффект утонченности.
Как вписать кирпичный маникюр в образ
Этот оттенок идеально дружит с осенне-зимней и весенней палитрой: беж, кремовый, шоколадный, хаки, карамель, деним, теплый серый. Он красиво поддерживает макияж с терракотовыми, медными и коричневыми акцентами, а также добавляет глубины минималистичным образам. Кирпичный маникюр особенно выигрышно смотрится в сочетании с матовой кожей, кашемиром, шерстью и замшей, создавая ощущение уюта и статуса.