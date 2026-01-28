Марго Робби вышла на публику в «голом» платье

Голливудская актриса Марго Робби показала фигуру в «голом» платье в цветах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

35-летняя Марго Робби была замечена на съемках программы «Шоу Джимми Киммела» в Голливуде. Актриса выбрала для выхода на публику черное полупрозрачное платье с длинными рукавами, которое было украшено цветочным узором. Артистка добавила к образу массивные серьги, солнцезащитные очки и босоножки на каблуках. Звезду сфотографировали с уложенными волосами и макияжем.

На прошлой неделе Марго Робби стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Актриса позировала в черном оголяющем грудь платье на кровати. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. На других фото она позировала вместе с актером Джейкобом Элорди.

В октябре Марго Робби стала гостьей показа бренда Chanel, который состоялся во время Недели моды в Париже. Актриса предстала перед фотографами в бюстгальтере и темно-синем костюме, состоящем из бомбера и широких брюк. Артистка дополнила свой образ кожаной сумкой на плечо, кольцом и обувью на каблуках. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.