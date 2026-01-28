Рудковская и Плющенко снялись для российского бренда

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем — фигуристом Евгением Плющенко — снялись для отечественного бренда. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруги стали амбассадорами марки Monte Carlo est. 2025, запущенной «Радио Монте-Карло». Они продемонстрировали жилеты, вязаные кофты и брюки коричневого и бежевого оттенков.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях.

«Поздравляем с амбассадорством бренда», «Классные», «Красивая пара», «Идеально подходите этой эстетике», — заявили юзеры.

