Не только шапка: пять головных уборов, которые украсят зимний гардероб

Зима — время экспериментов с многослойностью и текстурой, и головные уборы давно перестали быть просто утилитарным аксессуаром для тепла. По итогам осенне-зимних показов 2025-2026 года, дизайнеры представили головные уборы как ключевой элемент образа. Если вы привыкли к одной универсальной шапке, этот обзор — ваш гид по актуальным альтернативам, которые разнообразят и освежат ваш холодный сезон.

Шапка-клош

На показе Miu Miu FW2025 звездой коллекции стала шапка-клош — та самая элегантная модель, которую любили модницы 1920-х годов. Но это не точная копия из прошлого, дизайнеры сделали ее более современной. Новая клош — не мягкая, а держит четкую форму, как аккуратный шлем. Она плотно облегает голову, закрывает лоб и уши, оставляя открытым только лицо. Получился одновременно строгий и очень женственный силуэт. Ее шьют из дорогих и приятных материалов: плотной шерсти, мягкой замши и блестящей лаковой кожи. Цвета лучше выбирать спокойные — черный, шоколадный, бежевый, чтобы шапка выглядела стильно и нейтрально.

В коллекции ее показывают с простой и элегантной одеждой: прямыми пальто, строгими костюмами и классическими туфлями-лодочками. Получается образ, который одновременно напоминает о ретро-стиле и выглядит абсолютно современно.

Берет

В коллекции осень-зима 2025 от Armani Privé особое внимание привлекли береты. Джорджо Армани представил их как обязательный элемент цельного вечернего образа. Модель отличается безупречной, классической формой. Это не мягкий, бесформенный берет, а четкий и структурированный головной убор. Он аккуратно и глубоко сидит на голове, иногда слегка смещен набок. Основным материалом стал бархат глубоких, приглушенных оттенков: темно-синий, изумрудный, черный. Также используются плотный шелк и шерсть. В коллекции эти береты составляют пару с вечерними жакетами строгого кроя, платьями-футлярами и накидками. Общий силуэт получается скульптурным, закрытым и невероятно элегантным. Берет здесь работает как завершающий штрих, который добавляет образу артистократизма и парижской утонченности, не нарушая его гармонии.

Ушанка

Ушанка перестала быть исключительно национальным или практичным элементом. На показе Louis Vuitton Fall 25 она была переосмыслена через призму высоких материалов и безупречного кроя. Мех (в том числе искусственный) высочайшего качества, кожа, мягкая замша. Ушанка стала символом комфортной, но при этом стильной зимней эстетики. Сочетайте ее с минималистичными силуэтами, чтобы акцент оставался на шапке. Кожаная ушанка отлично смотрится с длинным стеганым пальто или пуховиком с глянцевым эффектом. Отложите в сторону спортивные анораки — здесь нужна элегантная основа.

Утепленная панама

На показе Louis Vuitton Николя Жескьер представил необычный аксессуар — утепленную панаму. Это точная копия классической легкой плетеной шляпы, но выполненная из материалов для холодного сезона. Модель полностью сохранила характерные черты панамы с ее широкими полями. Однако вместо соломы дизайнер использовал плотную шерсть, мягкую кожу и вельвет. В коллекции эта шляпа стала частью капсульного гардероба для зимнего отдыха. Ее сочетают с объемными пальто, жилетками и теплыми платьями. Такой прием создает гармоничный образ для загородного отдыха или путешествий в холодный сезон.

Кепка из тяжелых тканей

Элегантная кепка с мягким, объемным верхом вернулась в зимний гардероб благодаря показам Louis Vuitton и Balenciaga. Ее делают из плотных, сезонных материалов: кожи, твида, шерстяной ткани в елочку, иногда с меховой отделкой или подкладкой. Идеальная пара для тренча, двубортного пальто или кожаного блейзера. Добавляет образу непринужденности и легкой небрежности. Прекрасно работает в повседневном стиле и является отличной альтернативой шапке в межсезонье и не слишком морозные дни.

Зимний головной убор — это полноценная стилевая инвестиция. Он завершает образ, задает настроение и демонстрирует внимание к деталям. Смело комбинируйте новые формы с классикой вашего гардероба, играйте на контрасте текстур и не бойтесь делать головной убор акцентом вашего зимнего лука. Главное — осознанность выбора и удовольствие от каждой вещи.