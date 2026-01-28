Жена российского миллионера в стильном образе посетила Неделю высокой моды

Жена российского миллионера Олега Новикова, бывшая звезда реалити-шоу «Дома-2» Инесса Шевчук посетила Неделю высокой моды в Париже. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя блогерша стала гостьей на показе бренда Schiaparelli. Она предстала на размещенных кадрах в черном бархатном костюме указанной марки, который состоял из укороченного жакета, брюк и кроп-топа с вышивкой золотистыми нитками.

Также избранница предпринимателя взяла с собой сумку, выполненную в стиле наряда, и дополнила образ массивными серьгами.

Ранее в январе российская супермодель Наталья Водянова в откровенном наряде посетила показ бренда Dior в рамках Недели моды в Париже. При этом ее сопровождал муж — 48-летний французский миллиардер, главный исполнительный директор Christian Dior Антуан Арно.