Известная актриса сделала глубокую подтяжку лица и поделилась опытом

Известная американская актриса, комедиантка и телеведущая Жаклин Ивонн Гарри, более известная как Джеки Гарри, сделала глубокую подтяжку лица и поделилась опытом. Ее комментарий публикует издание Entertainment Tonight (ET).

© Lenta.ru

69-летняя знаменитость призналась, что решалась на хирургическую коррекцию внешности два года.

«Когда ты постоянно чего-то так сильно хочешь, ты просто обязана это сделать. И я поняла, что очень этого хотела», — пояснила она.

При этом звезда уточнила, что страдает дисморфофобией, поэтому пластика помогла ей почувствовать себя лучше.

«Меня нисколько не волнует мой возраст и то, кто я есть. Это помогает. Подпитывает. Это продвигает меня вперед. Так почему бы и нет?» — добавила она.

В то же время ее хирург Патрик Дэвис уточнил, что подобная операция стоит от 40 до 250 тысяч долларов (от 3 до 19 миллионов рублей).