Жена Петросяна опубликовала фото в купальнике и платье-сетке

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала фигуру в купальнике. Блогерша опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

36-летняя Татьяна Брухунова показала кадр, сделанный во время отдыха на Мальдивах. Блогерша предстала перед камерой в черном слитном купальнике, поверх которого надела платье-сетку с аппликацией в виде ромашек. Жена Евгения Петросяна дополнила пляжный образ солнцезащитными очками, панамой Dior и золотым ожерельем. Знаменитость отказалась от макияжа и убрала волосы под головной убор.

В ноябре 2024-го Брухунова рассказала, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам жены комика, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу». Женщина заявила, что ездит туда, где любят и поддерживают Россию.

В ноябре 2025-го жена Петросяна сообщила, что столкнулась с большим количеством хейта из-за свитера с надписью «Порвем за Россию».

Брухунова отметила, что была рада хейту в свой адрес. Она объяснила, что из-за него вычислила своих недоброжелателей и смогла их заблокировать в соцсетях.