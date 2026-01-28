Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон показала новый образ на публике. Видео появилось в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость встретилась с представителями благотворительной организации Mind Over Mountains, занимающейся поддержкой психического здоровья посредством общения с природой. Она прогулялась в национальном парке Пик-Дистрикт, продемонстрировав уложенные в косу волосы вместо привычно распущенных и уложенных волнами прядей.

При этом супруга принца Уильяма надела кепку Baker Boy, приталенную зеленую куртку Dubarry of Ireland и облегающие коричневые джинсы в сочетании с ботинками Berghaus.