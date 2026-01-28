Стройный силуэт без диет: модные трюки, которые меняют пропорции

Линии, пропорции, фактуры и цветовые приемы могут визуально вытянуть силуэт, облегчить фигуру и сделать образ более элегантным.

Иногда досадные особенности телосложения можно замаскировать достаточно простыми модными способами, если умело их использовать. Стилист Алина Лобанова дала работающие фэшн-хаки, которые создают эффект более стройной фигуры без банального ухода в тотальный черный.

Вертикали, диагонали и вытягивающие линии

Все, что ведет взгляд сверху вниз, работает на удлинение силуэта.

«Вертикальные швы, стрелки на брюках, длинные ряды пуговиц, лампасы, разрезы, V-образные вырезы и запахи создают ощущение роста и легкости. Диагональные линии — например, асимметричные запахи, косые драпировки или сумки на длинном ремне — тоже визуально вытягивают и сужают фигуру и уводят внимание от горизонталей», — объясняет эксперт.

Монохром и близкие оттенки вместо контрастов

Одежда в одном цвете или в близких тонах создает непрерывную вертикаль и не режет фигуру на части. Особенно хорошо работают светлые и средние оттенки: молочный, бежевый, карамельный, серо-голубой, пудровый, оливковый. Чем меньше резких цветовых границ между верхом и низом, тем стройнее и выше выглядит силуэт.

Высокая посадка и смещенная линия талии

Брюки, юбки и шорты с высокой посадкой визуально удлиняют ноги и делают фигуру более пропорциональной.

«Если дополнить образ укороченным верхом или заправленной рубашкой, создается эффект ног от ушей и подтянутого корпуса. Смещенная линия талии — например, слегка завышенная или подчеркнутая поясом — помогает сделать силуэт более стройным и структурным», — советует стилист.

Правильные объемы: баланс вместо оверсайза с ног до головы

Слишком объемная одежда со всех сторон может утяжелять фигуру. Гораздо лучше выглядит сочетание одного акцентного объема с более лаконичными элементами. Например, широкий жакет плюс прямые брюки, объемный свитер плюс юбка-карандаш, свободная рубашка плюс узкие джинсы. Контроль пропорций создает ощущение легкости и аккуратности.

Ткани, фактуры и обувь, которые облегчают образ

Матовые, струящиеся и умеренно плотные ткани выглядят легче, чем жесткие и сильно блестящие, а вот излишний глянец и плотный трикотаж могут визуально добавлять объема. Обувь в цвет брюк или колготок удлиняет ноги, а заостренный мыс и открытый подъем усиливают эффект стройности. Даже небольшие детали — аккуратные ремни, вытянутые сумки, минималистичные украшения — делают образ более легким и вытянутым.