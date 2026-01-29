Внешность дочери Николь Кидман на модном показе раскритиковали в сети

Внешность дочери австралийской и американской актрисы Николь Кидман и австралийского кантри-певца Кита Урбана Сандэй Роуз Кидман-Урбан на модном показе раскритиковали в сети. Материал приводит Daily Mail.

17-летняя манекенщица посетила шоу бренда Dior в рамках Недели высокой моды в Париже. Она надела укороченную кожаную куртку, продемонстрировав голый живот, серые джинсы с заниженной талией и накладными карманами и ботинки на грубой подошве. Также девушка зачесала распущенные волосы назад и дополнила образ солнцезащитными очками и коричневой сумкой.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Может быть, у нее еще есть время превратиться в прекрасного лебедя?», «Она совершенно непривлекательна и не подходит на роль модели», «Лицо как у Сквидварда из "Губки Боба"», «Образ непо-беби из концлагеря»?, «При таком обилии красивых женщин в мире мы почему-то видим лишь невзрачных наследников громких фамилий», — заявили юзеры.

Известно, что в прошлом году Кидман-Урбан получила крупный рекламный контракт с итальянским люксовым модным домом Miu Miu.

Ранее в январе наряд Николь Кидман на показе Chanel во время Недели моды в Париже назвали уродливым в сети.