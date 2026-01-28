Хирург Круглик: при ринопластике нос должен совпадать с телосложением и росте

До сих пор большинство людей считают, что идеальный нос должен быть маленьким, тонким и с ровной спинкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.

Хирург объяснил, почему нет «универсального носа», который подходит всем
«Универсальной формы не бывает, ведь нос — это часть цельного образа: черт лица, их пропорций, линий профиля, характера взгляда, даже манеры говорить и улыбаться. Кроме этого, нос должен совпадать и с телосложением, и с ростом», — рассказал Круглик.

Хирург привел пример, что слишком маленький нос у высокого человека с крупными чертами лица будут выглядеть чужеродно и может лишить его индивидуальности.

«К тому же маленький нос способен визуально утяжелить нижнюю треть лица и подбородок, усилить дисбаланс между лбом, скулами и овалом. А еще подчеркнуть асимметрию лица, которая раньше была незаметна», — добавил врач.

Руководитель клиники объяснил, что стандарты «идеального профиля», которые пропагандируют в социальных сетях, не учитывают анатомию каждого конкретного человека: толщину кожи, строение лица, мимику, комплекцию и, что особенно важно, дыхательную функцию.

«Современная ринопластика — это всегда персонализированная работа. Один человек — одно решение. Задача хирурга — сделать нос, который не перетягивает на себя внимание и позволяет лицу выглядеть естественно. Именно такой результат остается гармоничным спустя годы», — заключил кандидат наук.