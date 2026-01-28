Хирург объяснил, почему нет «универсального носа», который подходит всем

До сих пор большинство людей считают, что идеальный нос должен быть маленьким, тонким и с ровной спинкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.

«Универсальной формы не бывает, ведь нос — это часть цельного образа: черт лица, их пропорций, линий профиля, характера взгляда, даже манеры говорить и улыбаться. Кроме этого, нос должен совпадать и с телосложением, и с ростом», — рассказал Круглик.

Хирург привел пример, что слишком маленький нос у высокого человека с крупными чертами лица будут выглядеть чужеродно и может лишить его индивидуальности.

«К тому же маленький нос способен визуально утяжелить нижнюю треть лица и подбородок, усилить дисбаланс между лбом, скулами и овалом. А еще подчеркнуть асимметрию лица, которая раньше была незаметна», — добавил врач.

Руководитель клиники объяснил, что стандарты «идеального профиля», которые пропагандируют в социальных сетях, не учитывают анатомию каждого конкретного человека: толщину кожи, строение лица, мимику, комплекцию и, что особенно важно, дыхательную функцию.