Модель Хайди Клум снялась на железнодорожных путях. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя Хайди Клум позировала обнаженной с белой шубой на плечах. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж. Съемка проходила на закате на железнодорожных путях.

У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) он родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.

23 октября Хайди Клум и Генри Сэмюэль появились на церемонии вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которая прошла в Бел-Эйр. Модель позировала перед фотографами в черном облегающем платье Balmain на молнии с глубоким декольте и босоножках на каблуках. Сын манекенщицы предпочел черный брючный костюм, рубашку в тон и туфли.