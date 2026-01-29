Самые модные прически и укладки в 2026 году

29 января в мире отметят необычный праздник — День заплетания кос. Отличный повод задуматься о красоте и здоровье своих волос. Главный врач и генеральный директор частной клиники эстетики и косметологии Татьяна Баллирано рассказала «Вечерней Москве», как ухаживать за волосами зимой.

В холодный сезон нужно чаще мыть голову, а также 1–2 раза в неделю использовать скрабы для кожи головы, чтобы ее очистить. Обязательно при минусовой температуре носите шапку. Это защитит волосы от нарушения питания и лишнего воздействия холодного ветра. В зимний период появляется новый вызов для красивой прически: статика. Возникает она из-за сухости. Чтобы ваши волосы не электризовались, выбирайте головные уборы из натуральных тканей. Лучше всего шерстяные, которые хорошо проводят воздух, не создают парникового теплового эффекта. Такие шапки не только защищают, но и хорошо воздействуют на кожу головы. Чтобы волосы не были ломкими, в такую погоду нужно чаще использовать маски и дополнительный уход. Не стоит делать укладку горячими инструментами.

Сегодня во многих салонах предлагают особые процедуры, которые позволяют удерживать влагу внутри волоса. Плохой уход зимой может привести к повреждению кожи головы: зуду и шелушению. Я бы даже сказала, что пренебрежение уходом именно за кожей может привести к истончению и выпадению волос и, в особых случаях, даже к появлению микроочагов облысения.

На один день

Из прошлого года продолжается тренд на челки: объемные, косые, челки-шторки, французские.... Если вы не уверены, что такая перемена вам подойдет, то можно «примерить» челку на денек — просто заколоть длинные волосы у лица заколками, оставив небольшую часть на лбу. Или, как вариант, заказать себе искусственную челку на маркетплейсах.

С глаз вон

Модные аксессуары переживают «второе рождение». В соцсетях снова советуют носить объемные ободки, которые выступают одновременно и функциональной, и акцентной деталью образа.

Без вреда

В тренды возвращаются и завитые волосы. Только вместо накрутки на горячие инструменты предлагают использовать подручные предметы, которые не будут вредить волосам: заплести влажные волосы в косички для «пляжных волн» или обвязать их вокруг пояса от халата.

Десять лет спустя

В 2016 году на пике популярности были небрежные пучки. Сейчас о них вспомнили, но добавили им естественности — вместо «шифоньеров» для объема используют обычные мягкие резинки.

Ультра-объем

Вспомнили также и знаменитые объемные укладки из восьмидесятых. Здесь главное — это подобрать хорошее укладочное средство, которое будет держать волны весь день.

Из восьмидесятых

В сети вспомнили также и неоправданно забытую заколку-банан. Она закалывает волосы на затылке в хвост, но позволяет сделать повседневную прическу объемной и интересной.

Добавить блеска!

А из фильмов к нам пришел новый тренд: фольгированные блестящие нарощенные волосы. Лучше всего они выглядят на длине ниже плеч, а цвет зависит от ваших предпочтений. Лучше делать такое модное наращивание у профессионала — так оно продержится дольше.

Без лишних сложностей

Иногда хочется убрать волосы с лица, но оставить их распущенными. Тогда пряди с висков можно собрать в «мальвинку» — с помощью специальной заколки или гребней. Эта простая укладка сейчас также проживает новую волну популярности.

Девочка-припевочка

Снова на пике популярности — объемные французские косы. Важно — не затягивать пряди туго, а распределять их свободно, создавая эффект воздушности и расслабленности. А две волнистые пряди у лица сделают образ более милым. Такая прическа подойдет как для повседневного офисного стиля, так и для торжественных мероприятий.

Антитренды

Окрашивание в неестественные цвета. Вышло из моды вместе с ростом популярности стиля clean girl (стиль аккуратной, продуктивной, натуральной девушки). Теперь в волосах ценятся натуральные оттенки;

Объемные прически. Им на смену пришли длинные волосы со срезом «под линеечку», ведь их легче уложить;

Волосы, собранные резинкой в хвост. Даже если волосы хочется убрать от лица, то сейчас это предпочитают делать с помощью заколок и невидимок;

Зализанные пучки. Каждая модница делала такую прическу в прошлом сезоне, но сейчас она уже не слишком актуальна.

СТОП-КАДР

А в главной роли... коса

Косы давно стали известным атрибутом многих персонажей фильмов, сериалов и мультфильмов.

Важный инструмент

В знаменитой франшизе «Аватар» коса служит для героев не просто прической, но полноценным инструментом для установления нейронной связи.

Готика

Косы также стали неотъемлемой частью стиля известной девочки Уэнсдей Аддамс, чьи приключения были отображены в комиксах, фильмах и сериалах.

Свободолюбивая

При побеге из города главная героиня мультика «Холодное сердце» Эльза преображается. С помощью управления снегом она создает себе целый ледяной замок, а также — меняет аккуратную прическу на косу.

Не до пояса, а ниже пят

В мультфильме «Рапунцель» у главной героини очень длинные волосы, заплетенные в косу, которую она свешивает из башни, чтобы колдунья Готель могла взобраться к ней как по лестнице.

Бурерожденная

Принцесса Дейнерис Таргариен из известной серии книг и сериала «Игра престолов» запомнилась многим зрителям не только благодаря сюжетной линии, но и своими сложными прическами, которые состоят из множества кос.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у стилиста, какие стрижки будут считаться модными в 2026 году.