Звезда сериала «Воронины» и актриса Екатерина Волкова кардинально сменила имидж. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Екатерина Волкова постригла волосы и сделала длинную челку. Актриса позировала с макияжем в естественном стиле в автомобиле. Звезда «Ворониных» была запечатлена в шоколадном пуховике, свитере и ожерелье.

«Весна в голове опередила календарь. Да будет челка! Как вам больше нравится? С или без нее?» — поинтересовалась мнение поклонников актриса.

Екатерина Волкова замужем за ведущим, хореографом Андреем Карповым. Она признавалась, что супруг ревновал ее к коллеге по сериалу Егору Дронову. Танцовщик приезжал на площадку, когда снимали постельные сцены, и наблюдал за процессом. Знаменитость отмечала, что испытывала подобные «угнетающие» чувства. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.

У пары есть дочь Елизавета. В апреле Волкова рассказала, что они с мужем купили квартиру для дочери.

Ранее Бородина ответила на слухи о пластических операциях.