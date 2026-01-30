Кристина Агилера восхитила фанатов снимками с голой грудью

Американская певица Кристина Агилера показала фото топлес и восхитила фанатов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость снялась в отеле во время поездки в Париж, Франция, на Неделю высокой моды. Она предстала на размещенных кадрах в пышной черной юбке из фатина, прикрыв руками голую грудь.

Поклонники оценили образ звезды в комментариях.

«Просто совершенство», «Безупречная красота», «Произведение искусства», «Самая красивая 45-летняя женщина в мире современной музыки», «Ты, как вино, чем старше, тем лучше», — сделали комплименты артистке юзеры.

В августе 2024 года Агилера ответила на шквал хейта из-за резкого похудения. Тогда знаменитость заподозрили в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик».